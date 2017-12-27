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Rapper accuses The Game of getting 14 year old pregnant

7 h
Noise11

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Rapper 40 Glocc has accused The Game of being a paedophile and getting a 14-year old girl pregnant.

40 Glocc, whose last album ‘New World Agenda’ in 2012 featured Snoop Dogg, Chamillionaire and Cee-Lo Green, has posted the scathing allegation to his Instagram site not only accusing The game, but also his manager Wack who he says is “just as much as a pedophile”.

🚨PEDOPHILE ALERT🚨 GAYME - YOU CAN'T MISTAKE A 14yrs OLD LITTLE GIRL FOR AN ADULT... & BUY HER A PLANE TICKET TO THE U.S.A. FOR HE 15TH BIRTHDAY TO HAVE SEX WITH HER & MAKE A BABY.. U KNEW HER AGE WHEN U BOUGHT THE PLANE TICKET BITCH!! BCUZ THEY ASKED FOR DATE OF BIRTH TO BUY THE PLANE TICKET! .. HAVING HER LIE SAYING IT HAPPENED IN THE UK.. SO MIAMI POLICE DONT LOCK YO SICK ASS UP!! "GAYME" A CHILD MOLESTER & YEA Wack yo bitch ass just as much as a pedophile for being up under the nigga hugging his balls, trying to cover it up..& u tried to fuck on her too.💥💯 HIDE YO KIDS FROM THESE NIGGAZ ON GOD! #FACT THESE SICK PERVERTED BITCH ASS NIGGAZ FUCK THIS LITTLE GIRL LIFE UP.. & SCARED HER INTO SAYING IT HAPPENED IN THE UK.. & IT REALLY HAPPENED IN THE U.S.A. IN MIAMI!. & PAID HER SCANLESS ASS MOMA A CHECK TO HELP THEM WITH THE LIE..SHIT PISS ME OFF WHEN NIGGAZ MOLEST LITTLE GIRLS😠 ON GOD!

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The Game (real name Jayceon Terrl Taylor) says the story is “a lie made up by a child whom I’ve never made nor talked to in my life”.

The Game and 40 Glocc have been feuding since 2012. 40 Glocc is suing The Game for $216,000 after being awarded a settlement for a fight of 2012.

Noise11.com

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