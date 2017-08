Demi Lovato odia la etiqueta de "bipolar"

with

(Cover) - ES Showbiz - Demi Lovato no soporta cuando la gente le califica como "bipolar".

La estella cantante de 24 años de edad fue diagnosticada con la enfermedad bipolar en el año 2011, cuando entró en rehabilitación con un historial de abuso de sustancias, desórdenes alimenticios y auto-lesiones. Desde que hiciera pública su condición, Demi se ha visto etiquetada como "bipolar", algo que ella desaprueba por completo.

Demi comentó en una entrevista con Elvis Duran para el podcast de iHeartRadio, Label Defiers, "Yo creo que cuando la gente se refiere a mí como bipolar, es algo que no es cierto. Soy bipolar, pero no creo que esté bien que la gente lo use como etiqueta, para encasillara a las personas."

"Eso es algo que tengo, no es quien soy."

En su lugar, a Demi le gustaría más que la gente se refiriera a ella de manera distinta, como "activista", ya que ella hace todo lo que está en su mano para dar a conocer las enfermedades mentales y quitarles el estigma social.

Lo cierto es que el tema está de actualidad tras los suicidios de la estrella de Soundgarden, Chris Cornell, y de la de Linkin Park, Chester Bennington, en mayo (17) y en el mes de julio respectivamente.

Demi sostiene, "Es una situación muy difícil, y lo siento terriblemente por sus familiares y amigos, pero sé también que de esta manera la gente va a ser más abierta a estos problemas que afectan a la salud mental, y eso puede ayudar a mucha gente."

"Es importante hablar de todo esto sin tabúes. Yo quiero aprovechar mi situación como altavoz, no solo como cantante..."